Na Gala dos Sonhos, André Sardet, Calema, Diogo Piçarra, Ivo Lucas, Matias Damásio, April Ivy, Nininho Vaz Maia, Raquel Tavares e Rita Guerra juntaram-se para uma atuação especial.

No palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, os cantores interpretaram "Nunca me esqueci de ti", de Rui Veloso.

O vídeo do momento foi partilhado pela SIC e soma dezenas de elogios nas redes sociais.

