Nuno Graciano estreou-se esta sexta-feira, dia 24 de julho, como comentador do "Big Brother". O apresentador esteve no programa "A Tarde É Sua", da TVI, ao lado de Fanny e Lia.

No espaço de comentário do programa, Nuno Graciano analisou vários temas, incluíndo algumas das opiniões da concorrente Ana Catharina. "'Os homens são como sobremesas. É bom, mas não é precisos' (…) O que ela disse é uma vergonha para as mulheres", defendeu.

"No 'A Tarde é Sua', o convidado especial tece fortes críticas à atitude de Ana Catharina, no 'Big Brother'. Considera que a concorrente exagera com as causas que defende, envergonhando aqueles que as representam", resume a TVI - veja o vídeo.

Nas redes sociais, as opiniões sobre a estreia do apresentador como comentador dividem-se.

Leia algumas das reações: