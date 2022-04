Com 48% dos votos, Nuno Graciano foi o concorrente expulso do "Big Brother Famosos" este domingo, dia 17 de abril. Já Marco Costa foi o segundo concorrente mais votado para abandonar a 'casa mais vigiada do país', com 46% dos votos.

A final do reality show da TVI está marcada para o próximo fim de semana, no dia 24 de abril.

Na gala desta semana, Bruna Gomes, Vanessa Silva, Bernardo Sousa, Fernando Semedo, Daniel Kenedy e Marco Costa garantiram um lugar na final do programa apresentado por Cristina Ferreira.