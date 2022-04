Durante os desafios semanais, os concorrente do "Big Brother Famosos", da TVI, escolheram Nuno Graciano como a pessoa com quem não gostariam de passar duas semanas numa ilha. Depois dos comentários dos colegas, o apresentador frisou que não estava surpreendido.

"Isto já não me surpreende. É uma constante desde o início do jogo", sublinhou, acrescentando que deseja sair da 'casa mais vigiada do país'. "Já falei com o Big. Ficámos de conversar mais um bocadinho. A mala está feita. Estou muito cansado já", confessou.

Em conversa com Nuno Graciano, Bernardo Sousa tentou convencer o colega a ficar no reality show. "Não vais a lado nenhum, pois não? Se tu decidires sair, eu vou atrás de ti porque a única coisa que te fez mudar agora fui eu (…) eu faço este jogo psicológico contigo", sublinhou.