No passado domingo, dia 11 de abril, "Principio, Meio e Fim" foi o grande destaque da programação da estação da SIC. O formato com argumento de Bruno Nogueira, Nuno Markl, Salvador Martinha e Filipe Melo arrancou à meia-noite e liderou audiências.

Nas redes sociais, Nuno Markl, que faz parte da equipa de guionistas, revelou um pouco dos bastidores da criação do formato.

"Estivemos meses e meses a afinar o conceito do que viria a ser o 'Principio, Meio e Fim'. Um programa que passou por várias encarnações e testes nesta sala de ensaios do Teatro Maria Matos, onde tivemos de improvisar aquilo que viria a ser o palanque do computador com um balde amarelo de plástico virado ao contrário em cima de uma mesa", contou o humorista.

"Agora que penso nisso, podíamos ter mantido o balde amarelo", gracejou Nuno Markl na sua conta no Instagram.

Veja a publicação: