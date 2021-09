"A CNN é a maior marca de informação do mundo. É, por isso, um enorme orgulho e responsabilidade poder estar à frente do processo de criação da CNN Portugal", sublinha Nuno Santos.

"Em equipa, sei que vamos desenvolver uma nova forma de fazer jornalismo, mais presente na vida dos cidadãos. Um jornalismo influente e de confiança que fará da lógica breaking news a sua matriz principal. Já lancei muitos projetos, mas a CNN Portugal é a minha maior missão", acrescenta.

A estrutura diretiva da CNN Portugal é ainda constituída por Frederico Roque de Pinho (diretor-executivo) e por Pedro Santos Guerreiro, que vai ocupar o cargo de diretor-executivo responsável pelo digital. "No último ano e meio, Frederico Roque de Pinho assumiu o cargo de editor geral de Informação da TVI, tendo liderado, na última década, projetos entre Angola, Brasil e os Estados Unidos nas áreas da Informação e do Entretenimento. Já Pedro Santos Guerreiro foi fundador e diretor do Jornal de Negócios, e esteve à frente do Expresso. Mantém presença regular na televisão como analista e comentador", lembra a Media Capital.

Com a indicação de Nuno Santos para a direção da CNN Portugal, o profissional cessa funções como diretor-geral da TVI. Até à nomeação de novo responsável, Hugo Andrade, diretor-geral adjunto do canal, assume interinamente a direção-geral da TVI.

"O lançamento da CNN Portugal substitui a TVI24, ocupando a mesma posição no cabo. No que respeita à direção de Informação do canal generalista de Queluz de Baixo, esta continua a ser liderada por Anselmo Crespo. Por sua vez, Pedro Mourinho e Joaquim Sousa Martins, ambos subdiretores de Informação da TVI, assumem funções transversais em ambos os canais. Lurdes Baeta e Pedro Benevides mantêm os seus cargos de direção na TVI. A CNN Portugal e a TVI vão ainda partilhar a mesma redação, sem prejuízo de haver equipas dedicadas a cada um dos projetos", explica a Media Capital.