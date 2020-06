O amor anda (literalmente) no ar no "Big Brother". Esta quinta-feira, dia 4 de junho, a concorrente Noélia foi surpreendida pelo seu namorado. Durante a tarde, um avião sobrevoou a 'casa mais vigiada do país' com uma mensagem especial.

Na faixa, o namorado pediu a empresária do Algarve em casamento. "Eu pedi um avião para saber se estava tudo bem, ele manda-me um avião a pedir em casamento. Aceito", respondeu Noélia, concorrente do reality show da TVI.

"Obrigada, amor. Aceito, aceito (...) É sim! Aceito, aceito! Vai haver casamento", sublinhou.

Veja o vídeo: