A segunda temporada de "Chucky" estreia-se a 1 de novembro, a partir das 22h15, no Syfy, depois de ter chegado à televisão norte-americana a 5 de outubro.

A série dá continuidade à saga de terror (em alguns capítulos com acessos de comédia negra) criada por Don Mancini, em finais dos anos 1980. Aposta do Syfy e do USA Network, traz de volta não só o protagonista, que atormentou (e também fez rir) várias gerações ao longo de oito filmes, mas ainda algumas personagens secundárias de uma mitologia e cronologia que tiveram início no muito popular "Chucky, o Boneco Diabólico" (1988), de Tom Holland (uns anos antes de o ator homónimo do realizador ter nascido).

"Desta vez, o que o move é o seu profundo desejo de vingança, motivado pelo fracasso do seu plano diabólico de invadir os hospitais infantis dos EUA (ainda na primeira temporada)", avança o Syfy em comunicado.

Andy Barclay, que era criança no primeiro filme, regressou à primeira temporada da série na pele do ator original, Alex Vincent, tal como a sua irmã adotiva, Kyle (Christine Elise), e Nica Pierce (Fiona Douri), possuída por Chucky nas sequelas mais recentes, enquanto que Brad Dourif volta a ser a voz do boneco diabólico. Jennifer Tilly, outro nome-chave da saga, também participa, e em dose dupla: dá voz à boneca Tiffany Valentine, a fiel companheira do vilão de palmo e meio (presente neste universo desde "A Noiva de Chucky", de 1998), e encarna a sua versão humana.

A série tem Don Mancini como criador, argumentista, showrunner e realizador do primeiro episódio (ao lado do produtor de sempre David Kirschner) e acompanha o quotidiano de um grupo de estudantes de uma pequena cidade norte-americana, até então pacata, a partir das experiências de Jake (Zackary Arthur), um rapaz de 14 anos a quem Chucky acaba por ir parar às mãos. E o boneco diabólico torna-se decisivo para executar um plano de vingança contra Lexy (Alyvia Alyn Lind), a rapariga mais popular da escola e também a mais agressiva no bullying que sofre quase diariamente. O facto de o protagonista ser homossexual também não lhe facilita a vida escolar nem familiar, apesar da cumplicidade com um colega, Devon (Björgvin Arnarson).

Estreada em 2021, "Chucky" ainda não tem uma terceira temporada confirmada.