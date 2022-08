O documentário com uma hora e 44 minutos foi realizado por David Tryhorn e Ben Nicholas e centra-se na polémica transferência do jogador português do FC Barcelona para o clube rival, o Real Madrid.

Através de entrevistas a Luís Figo e aos homens que negociaram o acordo que bateu o recorde de transferência mais cara até à data, dividiu uma nação e moldou o futebol moderno, "O Caso Figo: A Transferência que Mudou o Futebol" revela "a cativante história sobre como ocorreu a transferência, negócios de bastidores, uma rivalidade desportiva verdadeiramente histórica, uma profunda divisão cultural e uma cabeça de porco", adianta o serviço de streaming.

Na apresentação do documentário, a Netflix relembra que Luís Figo "era o futebolista mais cobiçado do mundo quando subiu à varanda do Palau de la Generalitat, casa do presidente da Catalunha, numa amena noite do verão de 1998". "Com a camisola do clube vestida e o cabelo pintado de azul e vermelho, celebrou o mais recente título conquistado pelo Barcelona em frente a uma multidão em delírio. Passados dois anos, pisou o relvado do Camp Nou, o estádio do Barcelona, vestindo o branco do Real Madrid", resume a plataforma.

"Figo foi o primeiro jogador a integrar a afamada revolução na equipa do Real, conhecida como os 'Galácticos'. Era o mais caro e mais bem pago futebolista do mundo. Era também o homem mais odiado na Catalunha", recorda a Netflix.

Veja o trailer: