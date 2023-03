Eddie Redmayne vai estar mais próximo das interpretações sombrias de "O Enfermeiro da Noite" do que da saga "Monstros Fantásticos".

O ator britânico vencedor do Óscar vai ser o protagonista e um dos produtores executivos de um dos mais famosos assassinos da ficção literária e cinematográfica: o Chacal.

O projeto é uma nova série das plataformas Sky/Peacock baseado tanto no importante 'thriller' internacional "The Day of the Jackal" ("O Chacal" em Portugal), publicado por Frederick Forsyth em 1969, como na aclamada adaptação ao cinema que surgiu três anos mais tarde, realizada por Fred Zinnemann e com um então relativamente desconhecido Edward Fox como o protagonista.

Na origem da ficção literária estava um facto verídico: a tentativa de assassinato do presidente francês Charles de Gaulle em 1963 organizada por um funcionário público descontente por perder o seu cargo na Argélia.

Já a história de Frederick Forsyth era sobre uma organização clandestina formada por antigos militares que, descontente com a decisão de descolonizar a Argélia por de Gaulle, contratava em 1962 um assassino profissional camaleónico conhecido apenas como o Chacal, que trabalhara para vários serviços secretos no pós-guerra e cuja identidade era uma incógnita. A missão era meticulosamente preparada e o assassino eliminava todos os que possam interferir, tendo na sua perseguição um comissário de polícia.

Segundo os produtores, o novo "The Day of the Jackal" será uma “reimaginação ousada e moderna dos adorados e respeitados romance e filme, que, mantendo-se fiel à matriz original, aprofundará a faceta de "anti-herói" do assassino num "thriller de gato e rato de alta voltagem, cinematográfico e global", ambientado no turbulento cenário geopolítico de nosso tempo.

À frente como argumentista e 'showrunner' da produção estará Ronan Bennett, conhecido pelo aclamada série "Top Boy" (quatro temporadas entre 2011 e 2022, disponíveis atualmente na Netflix como "Top Boy: Summerhouse" e "Top Boy") e ainda pela série "Gunpowder", com Kit Harrington. Foi ainda o argumentista de , e a história do filme "Inimigos Públicos" (2009), de Michael mann e com Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard.

A produção começa ainda este ano e embora a exibição esteja confirmada na plataforma Sky na Grã-Bretanha, Irlanda, Itália, Alemanha, Suíça e Áustria, não se sabe se ficará disponível em Portugal através da SkyShowtime.