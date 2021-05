Depois de ter saído da TVI, Fátima Lopes tem-se dedicado a projetos online. Esta segunda-feira, dia 10 de maio, a apresentadora revelou na sua conta de Instagram que irá estrear um novo programa com Vitor Sobral.

"Apresento-vos o canal de culinária 'Ó Chef!', criado por mim e pelo Vitor Sobral. Aqui podem acompanhar dois amigos a cozinhar, enquanto partilham memórias e desvendam segredos e dicas da cozinha com matriz portuguesa. Juntamo-nos para vos trazer receitas irresistíveis capazes de despertar em qualquer um o amor pela cozinha. Arrisquem connosco e bom apetite", escreveu Fatima Lopes na sua conta no Instagram.

Os episódios estreiam-se todas as sextas-feiras no Youtube. "Todas as sextas-feiras encontram uma nova receita, por isso convido-vos a subscrever o canal e a fazer-nos companhia na cozinha", adiantou a apresentadora.

Veja o vídeo de apresentação: