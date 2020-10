O quarto episódio da última temporada de "A Guerra dos Tronos" deu que falar nas redes sociais devido a um pequeno detalhe: depois da estreia, milhares de espectadores repararam num copo da Starbucks à frente de Emilia Clarke, que interpreta o papel de Daenerys Targaryen.

Apesar de ter sido rapidamente apagado digitalmente, o copo de café inspirou milhares de memes. Mas a maior questão continua por responder: como é que o radar dos produtores David Benioff e Dan Weiss falhou?

Em "Fire Cannot Kill a Dragon", livro de James Hibberd sobre os bastidores da série da HBO, os produtores e criadores comentaram o erro. "Não acreditava. Quando recebemos um e-mail sobre isso no dia seguinte, pensei honestamente que alguém nos estava a pregar um partida porque já tinha acontecido alguém dizer 'olha, está um avião ao fundo' e era Photoshop. Pensei: 'Não é possível ter um copo de café lá'. Fui ver na TV e fiquei: 'como é que não vi isto?'", contou Benioff, citado pelo The Hollywood Reporter.

Já Dan Weiss relembrou acontecem erros semelhantes em várias produções, dando como exemplo um relógio usado por uma personagem em "Braveheart: O Desafio do Guerreiro". "Agora as pessoas podem puxar atrás e todos estão a falar uns com os outros em tempo real. Então, uma pessoa viu o copo de café, rebobinou e todos fizeram o mesmo", acrescentou.

Todas as dificuldades, os desafios e histórias de bastidores são reveladas, "sem censura", em "Fire Cannot Kill a Dragon", de James Hibberd, editor da Entertainment Weekly. O livro é lançado, na sua versão original, em inglês, esta terça-feira, dia 6 de outubro.