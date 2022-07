"O Homem Mais Odiado da Internet", minissérie documental dos produtores de "O Impostor do Tinder” e “Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer”, estreia-se esta quarta-feira, dia 27 de julho, na Netflix. A produção de três episódios centra-se em Hunter Moore e no seu site, IsAnyoneUp.com, uma das primeiras e mais célebres páginas de pornografia de vingança.

"Num mundo cibernético sem leis no ano de 2010, aproximadamente, aliados improváveis unem-se para procurar justiça e descobrir segredos inesperados. Numa página de vingança, ninguém está a salvo, nem mesmo Hunter Moore", adianta o serviço de streaming.

Hunter Moore era um autoproclamado "arruinador de vidas profissional" que ganhou fama ao fundar IsAnyoneUp.com, um famigerado polo de pornografia de vingança. O site publicava fotos explícitas de homens e mulheres, frequentemente sem a permissão destes e com resultados devastadores, em resultado do qual se formou um culto em torno de Moore que acompanhava cada iniciativa obscena dele.

"Com entrevistas comoventes e exclusivas com homens e mulheres que lutaram para remover as imagens do site, agentes da autoridade que trabalharam no caso e os cruzados que lutaram para acabar com Moore, o documentário de três partes relata as consequências que Moore acabou por pagar às mãos da única força mais temível que um exército de trolls da internet: uma mãe a proteger a filha", explica a Netflix.