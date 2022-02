"O Impostor do Tinder" chegou esta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, à Netflix. Criado pelos produtores de "Don't F**k With Cats", o documentário segue a história de um vigarista que engana mulheres através da aplicação de encontros.

"'O Impostor do Tinder' segue a espantosa história de um triunfante vigarista que se fez passar por galã milionário no Tinder e das mulheres que o desmascararam", resume a Netflix em comunicado.

"No século 21, o amor é um jogo perigoso, especialmente no mundo das relações online, onde nem tudo que reluz é ouro. Ele é conhecido como 'o impostor do Tinder' e os tribunais procuram-no em vários países por ter seduzido e roubado grandes somas de dinheiro a muitas mulheres. Esta é a história de um namoro online, ou como um conto de fadas se transformou em um pesadelo. São as três mulheres que decidiram que era a hora da vingança", destaca o serviço de streaming no trailer.

Veja aqui o trailer.