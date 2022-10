Na emissão da passada sexta-feira, dia 14 de outubro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a entrevista de Sandra Felgueiras a Manuel Luís Goucha no programa "Conta-me", da TVI.

"Vamos receber mais uma jornalista e que calha de ter um ego bastante... como direi? Baste robusto. Senhoras e senhores, abram alas para Sandra Felgueiras", disse a humorista no arranque da rubrica do programa "As Três da Manhã".

"A jornalista que há poucos meses estava na RTP; há poucas semanas na CMTV; e há poucos dias na TV", recordou Joana Marques em "Extremamente Desagradável".

Na entrevista a Manuel Luís Goucha, a jornalista frisou que "precisa muito do mar" para chorar. "Ó mar salgado, quanto do teu do teu sal, são lágrimas de pivô de telejornal", gracejou a humorista.

Veja aqui o vídeo.