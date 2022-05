Esta quinta-feira à noite, 26 de maio, durante o jantar de nomeados de "Big Brother – Desafio Final", Catarina Siqueira revelou que tinha o seu telemóvel a carregar, surpreendendo os espectadores.

"O meu telemóvel está no quarto a carregar", disse a concorrente durante a conversa - veja aqui o momento.

De acordo com as regras do reality show, os concorrentes não podem manter contacto com o exterior da 'casa'. Nas redes sociais, vários espectadores suspeitam que se tenha tratado de uma brincadeira da concorrente.