"É espantoso como a televisão pública continua a usar mulheres como adereços desta forma repugnante. Não há obrigações de cumprir os mínimos em termos de respeito pelos princípios constitucionais e pelos planos para a igualdade?", escreveu Fernanda Câncio na sua conta no Twitter.

"De facto, onde é que está o problema de pôr duas jarras a enfeitar cada lado do apresentador?", acrescentou.

Nas sua conta no Instagram, Teresinha Medeiros, colega de Lenka no programa da RTP1, reagiu aos comentários. "Não são jarras, Fernanda. São vasos com plantas falsas", escreveu na sua conta no Instagram.