Esperança Pereira foi a grande protagonista da emissão desta quarta-feira, dia 16 de novembro, de "O Preço Certo". A concorrente participou apenas na última ronda do concurso da RTP1 e não escondeu a emoção.

"A menina Esperança não estava nada à espera. Que emoção. Não estava mesmo nada à espera, pois não? Respire fundo", disse Fernando Mendes. "Não estava à espera, Fernando", confessou a concorrente em lágrimas.

No primeiro jogo, a participante acertou no preço dos óculos e não escondeu a emoção. Na reta final do concurso, Esperança Pereira consegui a pontuação máxima na "Roda".

Veja o vídeo: