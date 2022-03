Depois de Ricardo Araújo Pereira ter analisado em "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", da SIC, as reportagens de Francisco Penim na Ucrânia, foi a vez de Joana Marques comentar os diretos da CMTV.

"Trago-vos boas e más notícias: a boa é que Francisco Penim voltou da Ucrânia; a má é que Francisco Penim voltou da Ucrânia, o que significa que se acabaram as reportagens", gracejou a humorista em "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

"As pessoas são muito injustas, a dizerem que o Francisco Penim não fez um bom trabalho em Kyiv... quando até descobriu onde era o Mini-Preço mais próximo do hotel", acrescentou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou ainda a entrevista do jornalista no programa "Manhã CM".

Veja o vídeo: