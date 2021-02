Em entrevista à Vanity Fair, Sarah Jessica Parker revelou que a pandemia da COVID-19 vai ser um dos temas de "And Just Like That...", uma continuação da popular série "O Sexo e a Cidade".

"Obviamente fará parte da história porque esta é a cidade [Nova Iorque] onde as personagens vivem. E como isso mudou os relacionamentos depois de os amigos desaparecem? Tenho muita esperança que os novos guionistas vão abordar isso", contou.

À publicação, Sarah Jessica Parker elogiou os novos argumentistas, frisando que a equipa vai trazer "novas experiências de vida, visões do mundo e visões sociais" para a série. "Qual é a relação delas com redes sociais? Como está a vida delas? Para Carrie, que não tem família além dos amigos, como está profissionalmente? Como é que todas essas mudanças políticas afetaram o seu trabalho? Ela ainda está a escrever crónicas? Ela escreveu mais livros? Ou tem um podcast agora? O que a moda significa para ela agora? Como as amizades mudaram, ou não mudaram, e o círculo social dela desenvoveu-se?", questionou a atriz.

Em comunicado, o serviço de streaming norte-americano HBO Max explicou que "o novo capítulo da inovadora série da HBO, do produtor executivo Michael Patrick King" é baseada no livro de Candice Bushnell e na produção criada por Darren Star.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis vão protagonizar a nova série, que irá acompanhar as suas protagonistas "na viagem complicada" da vida e da amizade na casa dos 50 anos. Kim Cattrall, que vestiu a pele de Samantha Jones, não vai regressar à sua popular personagem.

A série "And Just Like That..." irá contar com 10 episódios e o início da sua produção está agendado para o final da primavera, em Nova Iorque.

"Cresci com estas personagens e não posso esperar para ver como é que as suas histórias evoluíram neste novo capítulo, com a sua honestidade, sagacidade e humor e a cidade adorada que sempre as definiu", frisou Sarah Aubrey, diretora da conteúdo original da HBO Max.

A nova série da HBO Max vai contar com produção executiva de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Michael Patrick King.

Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon protagonizaram a série de televisão entre 1998 e 2004. A história das quatro amigas chegou ao grande ecrã em 2008 e 2010.