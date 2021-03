Manuel Duarte despediu-se de "The Voice Kids" no passado domingo, dia 21 de março, no final da primeira gala em direto. Nas redes sociais, Carolina Deslandes, mentora do concorrente, dedicou um texto ao jovem.

"É preciso dar tempo ao mundo para ver coragem na vulnerabilidade. É preciso mergulhar em ti para perceber o jardim que existe aí dentro. Tu é que foste meu mentor, não fui eu que fui tua mentora", sublinhou a artista.

No texto, Carolina Deslandes lembrou ainda o sorriso do jovem concorrente. "A forma como falas das tuas situações, dos teus problemas, a forma como te permites chorar e ir ao âmago do que sentes, e a forma como te reergues, é maior que tudo isto. Sempre com um sorriso a aparecer por baixo dos teus olhos rasgados, mesmo quando não é fácil", escreveu a cantora na sua conta no Instagram.

"Há uma produção inteira a torcer por ti e a admirar-te, há um painel de mentores, há um país. Obrigada por, sem saberes, me fazeres encarar de frente a tristeza que sentia quando te conheci e que escondia a toda a gente. Esta semana eu e o meu Manel temos uma surpresa para vocês. Até lá, por favor, encham-no de mimos. A ele é à Filipa que é uma mãe de M Grande. Obrigada", rematou.

Veja a publicação: