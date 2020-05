"The Wrong Missy" estreou esta quarta-feira, dia 13 de maio, na Netflix, e já é um dos destaques da plataforma - em Portugal, nas primeiras 24 horas, o filme conquistou o quarto lugar do ranking diário do serviço de streaming.

Descrito como "obsceno, excêntrico e disparatada", a produção é protagonizada por David Spade, que veste a pele de Tim. No filme, a personagem conhece duas Missys: "Uma pode ser a sua alma gémea e a outra... nem por isso. O importante é que não as troque".

"Quando Tim Morris conhece a rapariga dos seus sonhos através de mensagens de texto e a sua relação progride à velocidade da luz, ele ignora qualquer tipo de precaução e convida-a para o retiro da sua empresa num resort insular… Contudo, em vez de se deparar com um ser angelical, um ex-engate infernal aparece no aeroporto para a escapadinha de fim de semana, e ele apercebe-se tarde demais que tem estado a trocar mensagens com a Missy errada", avança a Netflix.

Veja o trailer: