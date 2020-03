Maria Botelho Moniz, que fazia parte do programa "Passadeira Vermelha" e "Olh’ó Baião", da SIC, é a nova aposta da TVI. A notícia foi confirmada pelo canal na manhã desta sexta-feira, dia 6 de março.

Em comunicado, a estação de Queluz de Baixo revela que a apresentadora vai juntar-se à equipa da nova edição do "Big Brother" - a apresentadora junta-se a Mafalda Castro e Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce).

Para Nuno Santos, a chegada da apresentada à TVI é "um sinal forte da mudança que estamos a construir. A Maria tem uma excepcional empatia com o público e escolhi-a para a nova TVI. Para já no Big Brother e, mais à frente, noutros géneros e formatos a sua versatilidade vai fazer a diferença. A Maria tem igualmente uma forte presença no digital o que é estratégico para nós", frisa o diretor do canal.

"Chego à TVI com toda a energia e focada na mudança. Sou uma grande fã do 'Big Brother', conheço bem o formato e agradeço a confiança. Vou estar à altura, agora e no futuro", sublinha a apresentadora.