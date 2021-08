O primeiro trailer de "Only Murders in the Building", série protagonizada por e Martin, Martin Short e Selena Gomez, foi revelado esta semana pelo serviço de streaming Hulu. Em Portugal, a primeira temporada da produções vai estrear-se no Disney+.

A série, criada por Steve Martin e John Hoffman, acompanha três estranhos (interpretados por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) que partilham uma obsessão por histórias verídicas de crimes e que, de repente, se veem envolvidos num.

Amy Ryan ("The Office"), Aaron Dominguez ("Shaft") e Nathan Lane ("Modern Family") também fazem parte do elenco.

Veja o trailer: