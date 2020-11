OPTO SIC, o serviço de streaming do canal, estreia-se no próximo dia 24 de novembro. Em comunicado, a Impresa adianta que os documentários nacionais serão uma das grandes apostas da nova plataforma.

"É já no próximo dia 24 que chega a OPTO SIC. Uma das principais apostas são os documentários nacionais, que irão mostrar o nosso País, as nossas paisagens e o melhor da vida animal", frisa o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"Arrábida, da Serra ao Mar", "Almada - entre o Rio e o Mar", "Entre Serras", "O Estuário do Tejo", "Extinções em Portugal", "Altitude: Natureza da Serra da Estrela", "Ria Formosa", "Portugal Natural", "O Sudoeste de Portugal", "Estuário: as Marés Selvagens do Tejo" e "Guadiana Selvagem" serão alguns dos documentários do OPTO SIC.

Segundo o canal, o serviço de streaming vai contar com um catálogo com mais de 4000 horas de conteúdos, entre séries, documentários, novelas, sketches e outros formatos