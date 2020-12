A Netflix vai fazer uma nova adaptação de "La Casa de Papel" na Coreia do Sul. Segundo a imprensa espanhola, a versão coreana vai contar com a colaboração do criador da série, Álex Pina, e será realizada por Kim Hong-sun.

"Os criadores coreanos têm desenvolvido a sua própria linguagem e a sua cultura audiovisual há vários anos. Eles conseguiram, como a nossa série, ir além das fronteiras culturais e criar um ponto de referência para milhares de telespectadores em todo o mundo, especialmente entre os jovens. Por isso, acho fascinante que o mundo de 'La Casa de Papel' tenha atraído os coreanos", celebrou Álex Pina.

A nova versão de "La Casa de Papel" ainda não tem data de estreia. Já a quinta temporada da série espanhola deverá chegar ao serviço de streaming em 2021.