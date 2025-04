"Taskmaster" regressou no final de março às noites de sábado da RTP1. A nova temporada conta quatro concorrentes - Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), Pedro Alves, Gilmário Vemba e Gabriela Barros - e um convidado especial por episódio.

Portugal é o único país onde o formato conta com convidados semanais - Isabela Valadeiro, Fernando Daniel, Lourenço Ortigão e Ukra foram os primeiros convidados da nova temporada, que ainda irá receber, por exemplo, Inês Lopes Gonçalves e Margarida Corceiro.

A ideia surgiu na primeira temporada como teste e casting para futuros participantes. "Na primeira temporada experimentámos esse conceito de quatro mais um. Tem corrido muitíssimo bem, até porque esse mais um quase que é um casting para nós percebermos como é que esta pessoa se porta, qual é o feedback das pessoas em relação a este convidado... Se o convidado gostou ou não gostou de estar aqui", explica Vasco Palmeirim ao SAPO Mag, lembrando que Cândido Costa e Gabriela Barros começaram como convidados especiais.

"Acho que esta ideia de quatro mais um compensa o facto de nós repetirmos pessoas de temporada para temporada", acrescenta Nuno Mark. "Foi uma medida tomada - e os ingleses concordaram - por causa da natureza do público português, que é de certa maneira mais conservadora em algumas coisas. Afeiçoa-se às pessoas, não tão facilmente se vê livre de cinco pessoas ao fim de oito episódios para a chegada de outras. Nesse aspeto, o público inglês tem um espírito mais de 'Ok, vamos aos próximos'... mas nós cá somos mais agarrados às pessoas. E, portanto, a RTP optou por, com o devido consentimento do Alex Horne, dos ingleses, fazer essa opção. E acho que o facto de termos sempre uma pessoa diferente, que cai ali no meio como um extraterrestre, traz frescura ao programa. E é sempre muito giro", explica o humorista.

VEJA NO VÍDEO A CONVERSA COM NUNO MARKL E VASCO PALMEIRIM: