“The Guardians of the Galaxy Holiday Special” é o título do especial de Natal com estreia no Disney+ no final de novembro, com todas as estrelas dos filmes da saga “Guardiões da Galáxia”.

Após a série natalícia "Hawkeye", estreada há cerca de um ano, a Marvel volta a celebrar o Natal com "The Guardians of the Galaxy Holiday Special", desta vez num especial televisivo, o segundo do Universo Cinematográfico Marvel após "Werewolf By Night: Lobisomem", estreado a 7 de outubro. A realização volta a pertencer a James Gunn, que já realizara os dois filmes anteriores e tem agendado um terceiro do supergrupo para estreia em maio de 2023. TRAILER: Todo o elenco principal dos filmes está de regresso, nomeadamente Chris Pratt como Peter Quill, Dave Bautista como Drax, Zoe Saldana como Gamora, Karen Gillen como Nebula e Pom Klementieff como Mantis, além de Bradley Cooper e Vin Diesel como as vozes de Rocket e Groot. Na história, os Guardiões da Galáxia tentam oferecer uma prenda de Natal a Peter Quill e para isso deslocam-se à Terra para ir buscar o seu herói… o ator Kevin Bacon, que aparece em destaque no trailer que acaba de ser divulgado. "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" é considerado o ultimo filme da chamada Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (sendo o penúltimo "Black Panther: Wakanda para Sempre", que estreia a 10 de novembro) e chega à Disney+ a 25 de novembro.