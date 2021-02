No próximo sábado, dia 13 de fevereiro, a SIC vai estrear o novo documentário de David Carreira. A produção especial vai para o ar depois do "Jornal da Noite", confirmou Daniel Oliveira nas redes sociais.

"A SIC tem o orgulho de apresentar, em exclusivo, um programa inédito e muito especial de David Carreira. Realizado pelo próprio, este documentário mostra a vida privada e profissional de um dos mais completos artistas portugueses, ao longo do último ano", adianta o diretor de programas da SIC.

"Os segredos, o amor e a família, num documento único e emocionante, que terminará no concerto especial do passado sábado! Os meus parabéns ao senhor realizador pela verdade e qualidade do documentário e o meu obrigado ao David, pela confiança e convicção de nos confiar este registo", rematou Daniel Oliveira.

Veja o trailer: