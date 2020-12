A HBO quer mais dramas com vampiros.

O canal por cabo norte-americano está a preparar uma nova versão da icónica série que teve sete temporadas entre 2008 e 2014 e foi um dos seus grandes sucessos.

O "reboot" foi confiado a Roberto Aguirre-Sacasa, criador da série "Riverdale, que também irá escrever o episódio piloto Jami O’Brien, que criou a série sobrenatural "NOS4A2" para o canal AMC.

Segundo a notícia exclusiva do TVLine, a nova versão de "Sangue Fresco" tem a bênção do criador da série original: Alan Ball, responsável por cinco das sete temporadas, regressará como produtor executivo, uma posição mais simbólica do que efetiva mas que que permite dar alguma contribuição criativa.

Baseada em “The Southern Vampire Mysteries”, da escritora Charlaine Harris, "Sangue Fresco" deu novo fôlego às aventuras de vampiros, que deixavam de ser monstros lendários para se tornarem em peculiares cidadãos comuns que conviviam com os humanos na cidade de Bon Temps.

A série misturava suspense, humor, sexo e personagens fortes, embora não tenha conseguido sustentar essa extravagância com o avançar das temporadas e a qualidade dos episódios se tenha tornado mais irregular.

Uma das grandes atrações para manter o interesse ao longo de tantos anos foi a qualidade de um talentoso elenco que não se levava muito a sério e disponível para as situações mais incríveis, com nomes como Anna Paquin, Stephen Moyer, Alexander Skarsgård, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Joe Manganiello ou Nelsan Ellis.