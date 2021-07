Este domingo, dia 11 de julho, foi para o ar a segunda emissão semanal de "O Amor Acontece". Tal como na semana de estreia, o reality show da TVI subiu ao top dos assuntos dos temas mais comentados no Twitter em Portugal.

No episódio desta semana, os espectadores ficaram a conhecer o desfecho das histórias dos primeiros quatro casais do programa. "Depois de um jogo de cartas com as regras da sua terra, a Joana não gostou da atitude do Miguel e isso pode pôr em causa a continuação da experiência a dois. Na casa da praia, a Catarina e o Tiago têm altos e baixos, mas a jovem não vai gostar que o seu par mexa no seu telemóvel sem o seu consentimento. A Ide e o Jorge continuam encantados um pelo outro, mas ser á que pode haver um envolvimento mais ... intenso? No moinho, o Diogo apresenta o irmão à Cláudia, questionando-o sobre as suas intenções com o seu par", resume a produção.

Já na reunião semanal, os casais foram confrontados com o tempo da experiência. "Aqui não há margem para segredos e tudo foi ser escrutinado até ao último momento", frisa a TVI.

Leia as reações dos espectadores: