Pamela Anderson manifestou o seu descontentamento com a minissérie "Pam & Tommy" muito antes da minissérie se tornar um fenómeno cultural após a estreia a 2 de fevereiro de 2022 (está disponível em Portugal pelo Disney+).

Não era uma surpresa: a história protagonizada por Lily James e Sebastian Stan abria uma ferida antiga, a do casamento nos anos 1990 da estrela de "Marés Vivas" com o músico Tommy Lee e o famoso roubo da cassete de sexo VHS que o casal fez durante a sua lua de mel, que acabou por ser roubada da sua casa e tornar-se um dos primeiros e maiores exemplos de pornografia viral.

Praticamente um ano depois, a 31 de janeiro, a atriz conta "a verdadeira história" sobre a sua vida no livro "Love, Pamela" e na série da Netflix "Pamela, a Love Story", que inclui relatos assustadores sobre abuso sexual e anedotas surpreendentes.

Uma delas já se tornou viral: o encontro com o ator e comediante Tim Allen no primeiro dia da rodagem da série "Home Improvement", que abriu o roupão quando passou por ela no corredor e se mostrou por breves momentos completamente nu: "Ele disse que era simplesmente justo porque me tinha visto nua [na revista Playboy]. Agora estávamos quites" (Allen nega a história).

"Cretinos" é a resposta que a revista Variety ouve numa nova entrevista depois de pedir à atriz para descrever as pessoas por detrás de "Pam e Tommy".

"Sal na ferida. Ainda me devem um pedido público de desculpas", acrescenta, garantido que não viu um único minuto mas não conseguiu fugir aos painéis publicitários com os dois atores nos respetivos papéis, que comparou a disfarces da Noite das Bruxas.

Palavras mais simpáticas e sem rancor reservou para Lily James, inclusive ter dito à Netflix que gostaria que a atriz fosse convidada para a antestreia do seu documentário.

"Acho que é difícil interpretar alguém quando não se conhece a história toda. Não tenho nada contra a Lily James. Acho que é uma rapariga bonita e estava apenas a trabalhar. Mas a ideia da coisa toda a acontecer [a série] foi realmente esmagadora", explica.

Outra razão para Pamela Anderson não ter gostado da série foi por tê-la colocado no 'zeitgeist' por uma história antiga, distraindo as atenções de uma muito elogiada interpretação nos palcos da Broadway como Roxy Hart em "Chicago" logo após o último episódio.

"Foi simplesmente chocante", diz sobre a série.

"O Tommy provavelmente achou que era engraçado. Recordo-me de ele escrever-me uma mensagem a dizer 'Não deixes que isto magoar-te como aconteceu da primeira vez' porque ele tinha ouvido através dos [nossos] miúdos que estava mais ou menos a debater-me com a ideia de de trazer tudo isto à tona outra vez. Acho que ele não foi retratado gentilmente. Só sei que me recuso a assistir", garante.