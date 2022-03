Proclamando que não é uma vítima, mas uma sobrevivente, Pamela Anderson está pronta para contar "a verdadeira história" sobre a sua vida.

Após rejeitar colaborar em "Pam e Tommy", a minissérie com Lily James e Sebastian Stan sobre o seu casamento com Tommy Lee e o famoso roubo da cassete de sexo VHS nos anos 1990, a eterna estrela da série "Marés Vivas" avança com um projeto com a Netflix.

Ainda sem título oficial e em preparação há vários anos, o projeto vai ser realizado por Ryan White, que fez "Ask Dr. Ruth", sobre Ruth Westheimer, uma sobrevivente do Holocausto que se tornou a mais famosa terapeuta sexual dos EUA.

"Pamela Anderson está pronta para contar a sua história num novo documentário. O filme, que tem estado em preparação há vários anos, vai apresentar a ícone da cultural pop a deixar as coisas claras enquanto reflete sobre a sua trajetória profissional e jornada pessoal", partilhou a Netflix.

A plataforma também esclareceu que o documentário terá acesso exclusivo a Pamela Anderson e a material pessoal nunca antes visto.

Tanto a Netflix como a própria Pamela Anderson também partilharam uma nota escrita: "A minha vida. Mil imperfeições, milhões de equívocos. Malvada, selvagem e perdida. Sem expectativas, apenas posso surpreender-vos. Não uma vítima, mas uma sobrevivente. Viva para contar a verdadeira história".