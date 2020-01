"Pandemic: como prevenir uma epidemia" é uma das novas apostas da Netflix. A série documental estreou a 8 de janeiro no serviço de streaming e tem dado que falar nas últimas semanas, especialmente devido ao coronavírus.

"Esta série documental segue os heróis na linha da frente contra o vírus da gripe e os seus esforços para impedir a próxima pandemia global", explica a Netflix na sinopse da produção. Ao longo dos episódios, os investigadores mostram como tentam combater algumas pandemias, começando pela gripe espanhola de 1918 e explorando casos mais atuais, como o Ébola.

O jornal britânico The Observer descreve a nova série documental da Netflix como "assustadora". Já a edição inglesa do jornal Metro frisa que a série tem assustado os espectadores por ter sido lançada no pico da estação das gripes e quando surgiram as primeiras notícias sobre o coronavírus.

Veja o trailer: