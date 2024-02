"Posso Contar-te um Segredo?" estreou-se a 21 de fevereiro na Netflix. Nos primeiros dias, a minissérie documental conquistou os primeiros lugares do top diário do serviço de streaming.

A produção conta a história de algumas das mulheres visadas pelo perseguidor em série Matthew Hardy que, no início de 2022, recebeu a sentença mais pesada da história da Grã-Bretanha em casos de perseguição online. "A série retrata as experiências das mulheres, a investigação policial e como Hardy acabou por ser levado à justiça", resume a Netflix.

Na primeira parte de "Posso Contar-te um Segredo?", as vítimas revelam como tudo começou. "Tudo começa com uma mensagem. O que se segue é uma assustadora campanha de assédio que ameaça destruir as vidas de jovens mulheres de todo o Reino Unido. Desesperadas por pôr fim ao suplício, as vítimas procuram respostas", adianta o serviço de streaming.

"Uma revelação chocante direciona a investigação para uma pequena cidade em Cheshire. Com cada vez mais provas em seu poder, um polícia está decidido a levar o suspeito à justiça", acrescenta a sinopse da segunda parte da minissérie.