Esta quinta-feira, dia 2 de setembro, Sinde Filipe, de 84 anos, sentiu-se mal durante as gravações da novela "Para Sempre", da TVI.

"A TVI informa que o ator Sinde Filipe teve uma indisposição durante as gravações da novela 'Para Sempre', foi assistido e encaminhado para o hospital onde esteve sob observação", confirmou a TVI em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"O ator já teve alta hospital, pelo que desejamos ao Sinde, rápidas melhoras", revelou o canal.

De acordo com a revista TV7Dias, o ator "estava com a tensão muito elevada". "Foi logo chamada uma ambulância e Sinde Filipe foi levado para um hospital (...) As gravações foram interrompidas e o plano de trabalhos vai ser retomado sem as cenas em que o ator participa", explicou uma fonte da produção à publicação.