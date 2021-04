"Parasitas" fez história ao ganhar o Óscar de Melhor Filme, mas ainda antes a HBO já tinha garantido os direitos para fazer uma série em formato limitado.

E ao contrário do que indicavam as primeiras notícias, não vai ser um remake, mas uma minisérie original.

O filme sul coreano de Bong Joon-ho que também recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes aborda a história de uma família pobre mas determinada que se infiltra na vida de outra abastada com consequências inesperadas.

"É no mesmo universo do filme, mas é uma história original que vive nesse mesmo mundo", confirmou Adam McKay durante uma entrevista no podcast da MTV Happy Sad Confused.

O vencedor do Óscar de Argumento Adaptado de "A Queda de Wall Street" (2015) e realizador de "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy" (2004), "Filhos e Enteados" (2008) e "Vice" (2018), tem uma relação com a HBO que inclui "Succession" e confirmou que a nova série está "a avançar a toda a velocidade".

"Acabámos de criar um grupo de argumentistas incrível. Basicamente, esbocei a série com o realizador Bong durante a quarentena, com ele a supervisionar", esclareceu.

Em janeiro de 2020, Bong Joon-ho confirmou que teve a ideia de criar uma série porque não conseguiu encaixar muitas das suas ideias nas duas horas de "Parasitas".

O objetivo, acrescentou, era criar "um filme de seis horas" em forma de minissérie com essas ideias e também expandir o universo pegando em elementos que foram sugeridos, mas não explicitamente explorados no filme.