No próximo domingo, dia 14 de novembro, vai para o ar a quinta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Nas redes sociais, a produção do programa de talentos da RTP1 partilhou um teaser das próximas atuações.

"Parece o Zambujo", frisa Diogo Piçarra ao ouvir um dos concorrentes da noite. "Pareces tu, Zambas", acrescenta Marisa Liz.

"A porta para o palco do 'The Voice Portugal' volta a abrir-se este domingo às 21h15, na RTP1", adianta o "The Voice Portugal" no Facebook.

Veja o vídeo: