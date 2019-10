As paródias de Herman José a programas da televisão portuguesa têm conquistado os espectadores. Esta semana, o humorista apresentou em "Cá Por Casa", da RTP1, um sketch inspirado no filme "Joker" e no talk show de Júlia Pinheiro, na SIC.

No segmento foi "dada a conhecer a família de um dos personagens mais conhecidos, e atualmente em voga, do cinema – Joker."

O sketch contou com a participação de Maria Rueff, Manuel Marques e de Márcia Breia.

Veja o vídeo: