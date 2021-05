Segundo a revista VIP, este sábado, dia 8 de maio, a partir das 21h45, a SIC vai emitir um especial de "Patrões Fora" dedicado a Maria João Abreu. A atriz foi hospitalizada de urgência depois de sofrer um aneurisma no passado dia 30 de abril.

À revista, uma fonte canal de Paço de Arcos revelou que o episódio vai "mostrar os melhores momentos" da atriz na série.

A estação revelou ainda que as gravações programadas para esta semana foram canceladas. "Já foi escrito um episódio a contar com a ausência da Maria João. Era para ter sido gravado nesse dia [4 de maio], mas o elenco estava muito consternado com tudo o que aconteceu e a SIC adiou a gravação para o próximo sábado [dia 8]", contou uma fonte da produção à revista.