"Entendo português", revelou o ator natural de Vigo no arranque da entrevista. "Adoro Portugal. Galiza e Portugal são vizinhos e, por vezes, as coisas entre vizinhos nem sempre correm bem. Mas adoro Portugal, mesmo. Estreei o meu primeiro espetáculo de teatro profissional em Lisboa. Estreei o meu primeiro espetáculo com um texto forte em Lisboa. Passei algum tempo em Lisboa, viajei para o Porto", recordou.

"Há algo na Cultura portuguesa que me toca, de quem me sinto próximo. Na verdade, quase fui viver para Lisboa. É uma cidade que adoro, com toda a combinação entre o velho e o cosmopolita e a maravilhosa costa", confessou o ator de 50 anos.