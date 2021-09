Pedro Pinheiro, José Carlos Araújo, Rui Loura e Paulo Magalhães vão assumir os cargos de editores gerais da CNN Portugal, reforçando "a estrutura de comando do novo projeto multiplataforma de informação do país".

Em comunicado, a Media Capital sublinha que "os profissionais apresentam um currículo em que se destaca a sua vasta experiência no jornalismo, não apenas em televisão e não só em Portugal".

Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, destaca ainda a “qualidade” de cada um dos seus novos editores e acredita que vão materializar, “com o resto da equipa e com a dinâmica geral que teremos na redação”, uma “mudança radical” na forma de fazer informação em Portugal.

Depois um longo percurso feito na TSF, onde integrava a direção, Pedro Pinheiro acredita que construir a CNN Portugal "é um enorme privilégio". "CNN significa informação rigorosa, transparente, responsável, que ajuda a compreender o mundo em que vivemos e a sociedade que constituímos", sublinha.

Já Rui Loura, que trabalhou nos últimos anos na SuperSport, frisa que "CNN foi sempre uma forma de acompanhar o que se passava no mundo". O novo editor geral da CNN Portugal acredita que esta é "uma extraordinária oportunidade para o jornalismo português e para a sociedade em que vivemos".

Dentro do universo da Media Capital, Paulo Magalhães e José Carlos Araújo são os dois profissionais que integram o novo projeto de informação. "Dar importância ao mais importante, com nova dinâmica, numa nova televisão", é o lema de José Carlos Araújo. Por sua vez, Paulo Magalhães sublinha que, “num mundo global, integrar um projeto como a CNN é um privilégio para qualquer jornalista”. “Mais informação com maior dinamismo e inovação é, acima de tudo, uma garantia de liberdade", remata.