No próximo episódio de "Pesadelo na Cozinha", que vai para o ar no dia 12 de janeiro, Ljubomir Stanisic e a sua equipa vão viajar até Viseu. "Esta semana, o chef mais implacável do país ruma até terras de Viriato, cidade de Viseu, para salvar um negócio e devolver alguma esperança aos proprietários que vivem uma pequena crise conjugal", avança a TVI.

O chef vai conhecer e tentar ajudar o restaurante Casa das Francesinhas, propriedade de Fátima e Zé Carlos há cinco anos. "O casal apostou neste negócio, mas o lucro é sazonal e, na maior parte do ano, não chega para as despesas", avança a produção.

"Contudo, a situação vai complicar-se com a chegada e degustação do chef uma vez que Ljubomir percebe de imediato que há problemas de comunicação entre a sala, posto de trabalho de Zé Carlos, e a cozinha, local de trabalho de Fátima. Conseguirá o chef fazer o milagre de 2020 e multiplicá-lo pela relação do casal?", questiona o canal.