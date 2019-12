A nova temporada de "Pesadelo na Cozinha" estreou este domingo, dia 1 de dezembro, na TVI. O programa conduzido por Ljubomir Stanisic é uma das grandes apostas do canal para tentar conquistar espectadores nos próximos meses.

No primeiro episódio da temporada, Ljubomir Stanisic visitou o Apple House, no centro de Lisboa. "O espaço pertence a Júlio, que arrancou este projeto com a esposa. A mais antiga hamburgueria da capital enfrenta atualmente graves problemas. Falta de higiene, ausência de ingredientes frescos e desorganização no staff serão os grandes desafios de Ljubomir. Conseguirá o chef dar a volta ao Apple House?", questiona o canal.

No episódio, que foi para o ar este domingo, o dono do restaurante tem alguns desentendimentos com o chef e com os seus empregados. "Eu estou aqui para ajudar pessoas", frisa Ljubomir.

"Está um desastre, é uma questão de segurança. É deitar fogo nisto tudo", frisa uma das empregadas do estabelecimento, sublinhando que o chef poderá resolver os problemas.

Durante o programa, Ljubomir deixa ainda uma conselho ao dono do restaurante:"Espero que possas respeitar mais o teu negócio a partir de agora".