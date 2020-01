"O que saiu foi a realidade, foi a gravação que fiz, não vejo nada lá que esteja deturpado. Havia a coisa de eles colocarem baratas, ah, tinham lá necessidade disso? O homem havia lá agora de se preocupar com isso", acrescentou o responsável.

À NIT, o dono do restaurante confessou ainda que se emocionou a ver o programa e que mantém uma boa relação com o chef. "O que eu não estava à espera era das atitudes do chef, do amor e companheirismo que ele teve comigo. Ele gostou muito de mim e isso é um grande privilégio", acrescentou.