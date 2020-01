Na emissão deste domingo, dia 5 de janeiro, de "Pesadelo na Cozinha", o chef Ljubomir Stanisic e sua equipa visitaram o restaurante Casa Azu, em Cacela Velha.

"Ljubomir vai até Cacela Velha para avaliar a Casa Azul, um restaurante que pertence a Jorge há três anos. O proprietário queixa-se da sazonalidade do negócio, que para no Inverno. O chef prova tudo o que há e fica muito insatisfeito com a falta de frescura dos ingredientes e com a pobre confeção da Casa Azul", explica a produção do programa.

Em entrevista à NIT, o dono do restaurante confessou que inicialmente não aceitou o convite para participar no programa da TVI. "No início recusei, mas eles insistiram tanto, tanto, que acabei por aceitar. Diziam que o espaço era bonito para a televisão", contou Jorge Conceição.

Sobre as dicas de Ljubomir Stanisic, o dono do estabelecimento defende que o chef "torce o nariz" porque "fica bem na televisão". "Ele disse que não se pode usar caldos Knorr na cozinha de um restaurante, mas é mentira. Tenho amigos chefs de hotéis de quatro estrelas, um deles até é Michelin, e todos dizem que usam coisas do género, além dos caldos como ele me mostrou. Mas claro que ele a torcer o nariz fica bem na televisão", frisa.