A nova temporada de "Pesadelo na Cozinha" estreou no passado domingo, dia 1 de dezembro, na TVI. O programa conduzido por Ljubomir Stanisic é uma das grandes apostas do canal para tentar conquistar espectadores nos próximos meses.

No primeiro episódio da temporada, Ljubomir Stanisic visitou o Apple House, no centro de Lisboa. Durante as gravações, o chef ficou a saber que os cozinheiros tinham alguns salários em atraso.

"Depois de ter dado formação ao staff, o chef Ljubomir agradece a dedicação de todos e disponibiliza-se a pagar aos cozinheiros um dos salários em atraso", explica a TVI.

Veja aqui o momento.