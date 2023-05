Quatro anos e dez dias depois, com uma pandemia pelo meio, "Black Mirror" vai ter uma sexta temporada na Netflix.

Esta quarta-feira, a plataforma divulgou um novo trailer e anunciou a data de estreia: 15 de junho.

Serão cinco os episódios adicionados à famosa antologia de ficção científica, com os títulos sugestivos de "Joan Is Awful" (onde surge na história uma plataforma de streaming chamada "Streamberry", muito parecida com a Netflix), "Beyond The Sea", "Loch Henry", "Mazey Day" e "Demon 79".

O elenco para as novas história inclui Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera e Salma Hayek, além de Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.

"Black Mirror" estreou-se no canal britânico Channel 4 em 2011, mas ganhou um orçamento mais generoso e tornou-se um fenómeno global graças à Netflix, a partir de 2016.

Segundo a plataforma, a nova temporada é "a mais imprevisível, inclassificável e inesperada até agora".