Jorge Nuno Pinto da Costa foi entrevistado esta quinta-feira, dia 15 de outubro, por Pedro Mourinho no "Jornal das 8". O presidente do Futebol Clube do Porto não era entrevistado pelo canal desde 1999.

Durante a conversa, que foi transmitida na TVI e TVI24, Pinto da Costa revelou que é fã da novela "A Única Mulher", atualmente em exibição na TVI Ficção. A produção estreou em 2015 e foi protagonizada por Ana Sofia Martins, Lourenço Ortigão, Alexandra Lencastre, Ângelo Torres e Rita Pereira.

Na reta final da entrevista, Pedro Mourinho lembrou que a conversa já durava há mais de uma hora. "Não faz mal, 'A Única Mulher' só dá à uma hora da manhã. 'A Única Mulher', a novela... não vão interpretar mal a nossa conversa", brincou Pinto da Costa.

O jornalista da TVI revelou ainda que o presidente do Futebol Clube do Porto lhe confessou em off que acompanhava diariamente a reposição da novela. "Gosto da 'Única Mulher'", confessou Pinto da Costa.

Leia as reações nas redes sociais: