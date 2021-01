Depois de várias polémicas e de alegadas ameaças, Joana e Rui Pedro encontraram-se no confessionário do "Big Brother - Duplo Impacto", que se estreou este domingo, fia 3 de janeiro, na TVI. Depois da conversa entre os concorrentes, na gala do reality show Ana Garcia Martins criticou a antiga participante do "Big Brother - A Revolução"

"Estou muito confusa. Não consigo perceber como é que uma miúda cheia de personalidade como a Joana, que foi destratada dentro de uma casa, que clamou que era vítima de agressão - e eu acho que foi-, que chega cá fora e chama a GNR por alegadas ameaças pelo Rui Pedro... de repente está aqui sentada como se nada fosse e no maior companheirismo. Hashtag #falsos", lembrou A Pipoca Mais Doce.

"Acho que a Joana perdeu toda a legitimidade para poder voltar a queixar-se do que quer que seja. Pior do que isso, acho que ridiculariza a causa de muitas mulheres que sofrem de agressões. Ela ao estar sentada ao lado do suposto agressor, faz com que lá em casa as coisas possam ficar um bocadinho confusas (...) Por protagonismo faz tudo", defendeu. "Não percebo mesmo como é que a Joana faz isto. Neste momento a Joana envergonhou-me enquanto mulher. O Rui Pedro é o agressor. A Joana é uma vítima de uma agressão que se permite estar numa situação destas. Acho inadmissível", rematou.

Já Teresa Guilherme lembrou que Rui Pedro, fora da 'casa', é "alegadamente agressor". "Sabes qual é a desculpa que eu sempre dou? A Joana tem 20 anos, já não me lembro o que é ter 20 anos", acrescentou a apresentadora.